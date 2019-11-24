Один из известнейших храмов Санкт-Петербурга - Троицкий собор. Его можно увидеть ещё при въезде в город, при этом особое внимание привлекает огромный синий с золотыми звёздами купол - самый большой деревянный купол в Европе.
Такой цвет куполов неслучаен. Это полковой храм, он посвящён солдатам Измайловского лейб-гвардии полка.
У разных полков была разная форма и разный цвет воротников. У измайловцев воротники были синего цвета.
Храм известен тем, что именно здесь венчался Федор Достоевский со своей второй супругой Анной Сниткиной.
Троицкий собор
Храм, где венчался Федор Достоевский
Один из известнейших храмов Санкт-Петербурга - Троицкий собор. Его можно увидеть ещё при въезде в город, при этом особое внимание привлекает огромный синий с золотыми звёздами купол - самый большой деревянный купол в Европе.
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