Храм, где венчался Федор Достоевский

Один из известнейших храмов Санкт-Петербурга - Троицкий собор. Его можно увидеть ещё при въезде в город, при этом особое внимание привлекает огромный синий с золотыми звёздами купол - самый большой деревянный купол в Европе.

Такой цвет куполов неслучаен. Это полковой храм, он посвящён солдатам Измайловского лейб-гвардии полка.

У разных полков была разная форма и разный цвет воротников. У измайловцев воротники были синего цвета.

Храм известен тем, что именно здесь венчался Федор Достоевский со своей второй супругой Анной Сниткиной.

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