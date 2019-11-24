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Andrei666
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Троицкий собор

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Храм, где венчался Федор Достоевский

Один из известнейших храмов Санкт-Петербурга - Троицкий собор. Его можно увидеть ещё при въезде в город, при этом особое внимание привлекает огромный синий с золотыми звёздами купол - самый большой деревянный купол в Европе.
Такой цвет куполов неслучаен. Это полковой храм, он посвящён солдатам Измайловского лейб-гвардии полка.
У разных полков была разная форма и разный цвет воротников. У измайловцев воротники были синего цвета.
Храм известен тем, что именно здесь венчался Федор Достоевский со своей второй супругой Анной Сниткиной.

GREEBANAL- формальная история в неформальном изложении

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Категории: Экскурсии в Санкт-Петербурге,

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