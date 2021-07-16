Трое взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Волгоградской области

Авария случилась из-за неуступчивости одного из участников ДТП.

В пятницу в Волгоградской области произошло ДТП на трассе Р-22 "Каспий". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Соглас информации ведомства, авария случилась на 886-м километре трассы. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Lada выезжал с прилегающей территории и не пропустил иномарку Chevrolet. В результате ДТП пострадали пятеро детей и двое взрослых. Все они были доставлены в больницу с травмами разной степения тяжести.

По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все причины произошедшего.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области