В Петербурге из "Магнита" похитили красную икру на почти 16 тысяч рублей

В Петербурге из магазина вынесли 51 банку красной икры.

В Колпинском районе Петербурга продуктовый магазин оставили без новогоднего деликатеса - красной икры.

Известно, что около четырех часов вечера, 19 декабря в универсам "Магнит", который находится в доме №18, корпус 5, по бульвару Трудящихся, пришли трое молодых людей. Далее они целеустремленно двигались к стеллажу, где была выложена красная икра. Тогда злоумышленники решительно взяли 51 банку икры разных марок. Общая сумма похищенного обошлась в 15 600 рублей.

Как сообщает директор магазина, похитителям на вид было около 16-19 лет, все были одеты в спортивные штаны, пуховики и кроссовки. В настоящее время полиция ведёт розыск злоумышленников.