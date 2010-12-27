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В Петербурге из "Магнита" похитили красную икру на почти 16 тысяч рублей
Сегодня, 10:47
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Shdaria
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В Петербурге из "Магнита" похитили красную икру на почти 16 тысяч рублей

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В Петербурге из магазина вынесли 51 банку красной икры.

В Колпинском районе Петербурга продуктовый магазин оставили без новогоднего деликатеса - красной икры. 

Известно, что около четырех часов вечера, 19 декабря в универсам  "Магнит", который находится в доме №18, корпус 5, по бульвару Трудящихся, пришли трое молодых людей. Далее они целеустремленно двигались к стеллажу, где была выложена красная икра. Тогда злоумышленники решительно взяли 51 банку икры разных марок. Общая сумма похищенного обошлась в 15 600 рублей.

Как сообщает директор магазина, похитителям на вид было около 16-19 лет, все были одеты в спортивные штаны, пуховики и кроссовки. В настоящее время полиция ведёт розыск злоумышленников.

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Теги: новости петербург , новости спб , петербург , похитили красную икру , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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