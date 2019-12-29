Три автомобиля попали в ДТП на Песочной набережной

Обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 1 марта, на Песочной набережной в ДТП попали сразу три автомобиля. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

Три водителя машин марок: "Nissan", "Skoda" и "KIA" не смогли поделить проезжую часть. Столкновение было не сильным, поэтому обошлось без пострадавших.

Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор" пробок на месте столкновения не наблюдается.

Ранее мы писали, что Машина ДПС сразу же оказалась на месте ДТП на площади Климова.

Фото: vk.com/spb_today