Вышел трейлер фильма "Репродукция" с Киану Ривзом

В сети выложили трейлер нового фильма с Киану Ривзом. В "Репродукции" герой актера оживляет свою семью после серьезной аварии.

В сети появился трейлер картины "Репродукция" с Киану Ривзом ("Матрица", "Константин"). В фильме рассказывают историю ученого, который вернул к жизни своих жену и детей после страшной автокатастрофы.

Вилл Фостер клонирует свою семью, воспользовавшись разработанными им технологиями. Об эксперименте узнают представители правительства. Такие опасные действия без внимания они оставлять не хотят. Но и герой Ривза не собирается отдавать им родных просто так.

Режиссером фильма стал Джеффри Начманофф. Он отмечает, что картина затрагивает моральные и этические вопросы. Стоит ли идти против смерти и возвращать кого-то с того света.

Мировая премьера состоится уже 4 ноября. Однако россияне смогут увидеть фильм только 18 января 2018 года.

Видео и фото: официальный трейлер