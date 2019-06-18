Говорящий пес и гонки: вышел трейлер фильма "Невероятный мир глазами Энцо"

Премьера картины в России запланирована на 26 сентября 2019.

В сети появился дублированные трейлер драматической комедии "Невероятный мир глазами Энцо". Ролик был опубликован на ютуб-канале 20th Century Fox Russia.

Сюжет фильма основан на бестселлере американского романиста Гарта Cтайна "Гонки на мокром асфальте". Действие ведется от лица пса Энцо, который становится питомцем начинающего гонщика Дэнни Свифта. Фильм расскажет о пути Дэнни к успеху в мире спорта, его знакомстве с женой Евой, рождении дочери Зои и трогательной дружбе с Энцо.

Режиссером картины выступил постановщик "Прощай, Кристофер Робин" (2017) и "7 дней и ночей с Мэрилин" (2011) Саймон Кёртис. Роль пса Энцо озвучил обладатель премии "Оскар" Кевин Костнер, а главных персонажей фильма воплотили актеры Аманда Сайфред, Майло Вентимилья и Гэри Коул. Премьера картины в России запланирована на 26 сентября 2019.

Видео: 20th Century Fox Russia