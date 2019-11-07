Вышел трейлер российского боевика "Большая поэзия"

Премьера ленты запланирована на 28 ноября 2019.

Кинопрокатная компания "ПРОвзгляд" выпустила трейлер российского драматического боевика "Большая Поэзия" режиссера Александра Лунгина. Ранее постановщик написал сценарии для таких картин, как "Братство" и "Дама пик".

По сюжету фильма, два друга живут в небольшом городе и работают инкассаторами. Они охраняют чужие деньги, ходят на поэтические вечера и на петушиные бои, мечтают и пытаются воплощать мечты. Попытки найти лирическое настроение в окружающем мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — это ограбление.

Главные роли в фильме сыграли Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Федор Лавров, Евгений Сытый, Елена Махова, Александр Топурия и другие. Премьера ленты запланирована на 28 ноября 2019.

Видео: YouTube/ПРОвзгляд