Трехлетняя малышка выпала из окна 8-го этажа и выжила

В Петербурге трехлетняя девочка выпала с 8-го этажа и осталась жива.

Накануне в Петербурге трехлетняя девочка выпала с 8-го этажа и выжила. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Жуткий инцидент произошел около 16 часов 20 июля. Малышка выпала из открытого окна квартиры на 8-м этаже дома 23/3 по улице Демьяна Бедного. Сообщается, что ребенок был дома один.

В Детскую больницу №19 имени Раухфуса девочку доставили в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, падение замедлила москитная сетка, за которую уцепилась малышка.

В правоохранительных органах отметили, что семья, где проживает девочка, полная, на учете не состоит.