Трёхдневный фестиваль "День туризма 2024" начался на Дворцовой площади

Внутри мультимедийного павильона расположены десять интерактивных инсталляций и зоны-сюрпризы от партнеров мероприятия.

В центре Петербурга жителям и гостям города представили необычный павильон с мультимедийной экспозицией "Путешествие в Петербург". Помимо этого, в трех популярных местах города появились арт-объекты, с которыми можно сфотографироваться, пишет spb.aif.ru.

Внутри мультимедийного павильона расположены десять интерактивных инсталляций и зоны-сюрпризы от партнеров мероприятия. Внешний вид павильона украшают яркие медиа-кубы с 3D-изображениями. Для детей внутри павильона создана специальная игровая зона, а взрослые могут воспользоваться спортивной зоной с тренажерами и насладиться качелями с живописными видами.

Этот год ознаменовался расширением фестиваля ко Дню туризма, охватившим не только центральную площадь, но и другие значимые места города. Первая фотозона появилась в аэропорту Пулково: это огромная арка из посадочных билетов путешественников, маршруты которых неизменно ведут в Санкт-Петербург. Вторая точка — Московский вокзал. Фотозону в виде документа, подтверждающего прибытие в Северную столицу, установили рядом с памятником туристам у здания кассового зала № 2. Третья локация находится в культурном квартале "Брусницын". Здесь, чтобы сделать креативную фотографию, можно "взять в руки" гигантский фотоаппарат-полароид, из которого вылетают снимки с изображениями главных достопримечательностей города.

Павильон и фотозоны будут работать в течение трех дней с 27 по 29 сентября с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

Фото: комитет по развитию туризма Петербурга