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Трамвай сошёл с рейсов и пробил ограждение на Зольной улице

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В результате инцидента никто не пострадал. На участке остановлено трамвайное движение.

Во вторник, 8 февраля, следовавший по Зольной улице трамвай №39 сошёл с рельсов, пробил ограждение путей и оказался на проезжей части. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

После ДТП пришлось перекрыть пути в сторону улицы Коллонтай. Движение трамваев на участке полностью остановлено. Как передаёт пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс", авария случилась в 09:07 утра. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте работает аварийная бригада. Маршруты трамваев были перестроены: так, трамвай №39 следует  по улице Коллонтай до проспекта Солидарности, а №65 ходит по круговому маршруту "А". Все трамваи от Новочеркасского проспекта доезжают до Малой Охты.

Фото  и видео: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Марина Деревич)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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