Транспортные соглашения между Петербургом и Ленобластью продлили до конца 2026 года

Обновлённый законопроект призван обеспечить доступ к льготному проезду для различных категорий населения,

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы приняли решение о продлении льготного проезда в общественном транспорте на территории города и Ленинградской области до конца 2026 года.

Новый законопроект призван обеспечить доступ к льготному проезду для различных категорий населения, таких как ветераны, труженики тыла, инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры, дети из многодетных семей и другие граждане, имеющие специальные права на льготный проезд.

Согласно новой редакции соглашения, для получения льготы достаточно предъявить проездные, выданные в регионе проживания. Важно отметить, что это правило также будет распространено на несовершеннолетних детей участников программы.

Фото: Piter.tv