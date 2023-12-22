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Транспортные соглашения между Петербургом и Ленобластью продлили до конца 2026 года
Сегодня, 12:23
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Транспортные соглашения между Петербургом и Ленобластью продлили до конца 2026 года

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Обновлённый законопроект призван обеспечить доступ к льготному проезду для различных категорий населения,

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы приняли решение о продлении льготного проезда в общественном транспорте на территории города и Ленинградской области до конца 2026 года.

Новый законопроект призван обеспечить доступ к льготному проезду для различных категорий населения, таких как ветераны, труженики тыла, инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры, дети из многодетных семей и другие граждане, имеющие специальные права на льготный проезд.

Согласно новой редакции соглашения, для получения льготы достаточно предъявить проездные, выданные в регионе проживания. Важно отметить, что это правило также будет распространено на несовершеннолетних детей участников программы.

Фото: Piter.tv 

Теги: ленинградская область, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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