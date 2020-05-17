Обама заявил, что власти США не отдают себе отчета в действиях. Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп назвал Барака Обаму "некомпетентным президентом". Таким образом нынешний глава Америки отреагировал на критику в адрес властей страны от своего предшественника.
В воскресенье, 17 мая, во время брифинга у Белого дома журналисты попросили Трампа прокомментировать слова Обамы, которые он произнес в видеообращении к выпускникам 78 американских колледжей и университетов. В ролике экс-президент США заявил, что пандемия коронавируса показала, что нынешнее руководство США не отдает себе никакого отчета в том, что оно делает.
Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным
Дональд Трамп
Обама баллотировался в президенты США от демократической партии и руководил страной с 2009 года по 2017 года. Трапм пошел на выборы от республиканцев.
Видео: YouTube / Obama Foundation
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все