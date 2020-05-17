Обама заявил, что власти США не отдают себе отчета в действиях. Трамп ответил

Во время брифинга с журналистами нынешний президент Америки отметил, что не лично не слышал критику предшественника, но о его работе в должности отозвался плохо.

Президент США Дональд Трамп назвал Барака Обаму "некомпетентным президентом". Таким образом нынешний глава Америки отреагировал на критику в адрес властей страны от своего предшественника.

В воскресенье, 17 мая, во время брифинга у Белого дома журналисты попросили Трампа прокомментировать слова Обамы, которые он произнес в видеообращении к выпускникам 78 американских колледжей и университетов. В ролике экс-президент США заявил, что пандемия коронавируса показала, что нынешнее руководство США не отдает себе никакого отчета в том, что оно делает.

Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным

Дональд Трамп

Обама баллотировался в президенты США от демократической партии и руководил страной с 2009 года по 2017 года. Трапм пошел на выборы от республиканцев.

Видео: YouTube / Obama Foundation