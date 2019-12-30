В США пригрозили Ираку санкциями

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

Дональд Трамп заявил, что военные США не уйдут из Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за американскую авиационную базу. Об этом сообщает издание Reuters.

Он отметил, что власти страны должны компенсировать все расходы, которые были заложены для постройки базы. Также Трамп добавил, что в случае "враждебности" со стороны Багдада, американская сторона наложит такие санкции, которые "они никогда не видели прежде".

Ситуация накалилась после протестов в Багдаде, когда местные жители напали на посольство США. В ночь на 3 января в ходе авиаудара по аэропорту города был убит генерал Касема Сулеймани, который возглавлял спецподразделение "Кудс" – Корпус стражей исламской революции (КСИР). В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. В Ираке заявляли, что Вашингтон не получил разрешения от Багдада на проведение операции.

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