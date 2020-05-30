  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:10
129
Rybka123
Код вставки плеера

Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома

0 0

Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку работе спецслужб во время акции протеста, прошедшей накануне у Белого дома. Американцы пришли к зданию в связи с ситуацией вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими в Миннеаполисе.

В своем Twitter глава США отметил профессионализм и невозмутимость сотрудников спецслужб. По его словам митингующие могли сколько угодно "кричать и ругаться", однако если они переходили за обозначенную линию, на них тут же бросались. Трамп добавил, что во время протестов находился внутри Белого дома и "не мог чувствовать себя в большей безопасности". 

Он также назвал протестующих "организованными и управляемыми группами", которые не имеют ничего общего с Джорджем Флойдом. По словам президента США, они оказались возле его резиденции, чтобы просто "создавать проблемы".

Напомним, что массовые беспорядки начались после смерти чернокожего жителя, который погиб из-за грубого задержания правоохранительными органами. Полиция посчитала, что американец по имени Джордж Флойд предоставил поддельный чек в магазине и уложила его на асфальт лицом. После этого мужчина скончался в больнице.

Видео: YouTube / Binary TV

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии