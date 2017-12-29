На Дворцовой прошло торжественное открытие новогоднего Петербурга

Вчера на Дворцовой площади прошло символическое открытие новогоднего города. Украшенный Петербург проверяли воспитанникам интернатов для детей-сирот из Пушкинского и Красносельского районов.

Для детей провели экскурсию по центру города и главным улицам Петербурга, а после этого новоизбранные инспекторы рассказали нашему каналу, что им понравилось больше всего из городских украшений. Фаворитом вечера оказалась елка на Дворцовой, которая, как считают ребята, она видна из любой точки Петербурга.

Глава Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков рассказал, что в оформлении города старались выдержать общий стиль, и особое внимание уделяли мелочам:

Всегда детали в мелочах кроются, в этом году много всего нового, если присмотреться. Особенно хорошо это видно на мостах, необычайно украшены. Когда от главных магистралей, от проспектов мы поворачиваем на улицы поменьше, то декорации чуть-чуть затихают, но это сделано очень плавно, интеллигентно и с большим вкусом. Присмотритесь, и я думаю, вы все сами увидите. Андрей Хлутков

Школьники подписали "Акт приемки новогоднего Санкт-Петербурга», а затем вместе с Дедом Морозом открыли на Дворцовой световое шоу. Вся площадь превратилось в большую дискотеку, и дети, и взрослые танцевали под всеми знакомые любимые песни.

Председатель комитета по печати Санкт-Петербурга рассказал об этом красочном праздничном проекте и о том,что шоу будет проходить с 28 декабря по 31 декабря включительно с 18.30 до 23.00:

Это совместный проект правительства Санкт-Петербурга и Аэрофлота, при том, что мероприятие проводится без бюджетных вложений, а это хорошая традиция и пример для бизнеса. В световом шоу у нас здесь несколько частей: первая посвящена Петербургу, вторая - году театров. Первая заставка была о петербургских театрах, ну и развлекательная музыка: классическая, узнаваемая, ретро . Сергей Серезлеев

Он также отмечает, что музыка, уже ставшая "новогодней классикой", особенно призывает петербуржцев прийти на главную площадь города и просто весело отдохнуть здесь с семьей и друзьями.

Детки специально для зрителей Piter.TV пожелали, чтобы собака всем принесла в новом году хорошее настроение, а Дед Мороз рассказал по секрету, что припас для горожан немного новогоднего снега:

Дорогие петербуржцы, поздравляю Вас с наступающим Новым годом, пусть все плохое останется в этом году, а хорошее возьмите с собой. Чтобы все ваши мечты в следующем году сбылись, здоровья вам и удачи! А снежок с легким морозцем я вам обещаю! И еще, главное, берегитесебя и своих близких! Дед Мороз

Видео: Piter.TV