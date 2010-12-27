Очевидцы: Торговый центр в Выборгском районе окутал дым

Вечером 15 ноября очевидцы сообщили о задымлении в ТЦ "Светлановский".

Вечером 15 ноября ТЦ "Светлановский" окутал дым. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



По словам пользователей группы, задымление произошло на втором этаже торгового центра.



На месте работают пожарные.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург