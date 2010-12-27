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Очевидцы: Торговый центр в Выборгском районе окутал дым
Сегодня, 20:48
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TretyakovaS
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Очевидцы: Торговый центр в Выборгском районе окутал дым

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Вечером 15 ноября очевидцы сообщили о задымлении в ТЦ "Светлановский".

Вечером 15 ноября ТЦ "Светлановский" окутал дым. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам пользователей группы, задымление произошло на втором этаже торгового центра.

На месте работают пожарные.  

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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