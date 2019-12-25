Топ-5 средств, которые нужны будут любой хозяйке в доме

Топ-5 средств, которые не заменимы при генеральной уборке.

Практически каждый из нас сталкивается с необходимостью производить уход за домом, квартирой. В условиях высокого ритма жизни большого города, не всегда хватает времени на качественную уборку жилых и загородных помещений. И только профессиональная качественная химия помогает быстро справиться со сложными загрязнениями.

В этой статье мы подготовили обзор средств для гостей и жителей Петербурга, которые помогут в хозяйстве и в уходе за домом, сэкономят время и силы.

Лучшие средства для кухни

Как Вы знаете, наиболее загрязненым помещением в квартире или в коттедже является кухня. Хоть и убирается она ежедневно, все равно постепенно накапливается бытовой жир, сажа, пригоревшие остаткие еды. И все это необходимо деликатно очищать, не испортив мебель, технику, нержавеющую сталь и металлические покрытия. Какие профессиональные средства есть на рынке, которые помогут очистить эти загрязнения?

- Для удаления сложных жировых загрязнений с плиты, духовки, вытяжек, поверхностей как на кухне квартиры, коттеджа, так и на кухне кафе, подойдет такое средство, как DAZE CLEANBOX. Имеет PH 12, щелочное пенное средство. Хорошо очищает нагар, копоть, бытовой жир с влагостойких поверхностей.

- Для удаления стойких загрязнений жира и грязи на кухне, также рекомендуем средство HEAVY DUTY от компании PRO-BRITE. Данный состав хорошо растворит и удалит локальные жировые загрязнения. С ним лучше работать в перчатках. Наносится на поверхность методом распыления, далее нужно дать время поработать химии, далее аккуратно промыть поверхности тканью и чистой водой.

- Одним из популярных средств по деликатному и быстрому обезжириванию поверхностей на кухне является средство Oven Cleaner. Данный состав наносится на поверхность с помощью кисточки, производится замачивание поверхности и удаление. Не рекомендуем применять это средство на нержавейке и чувствительных видах металлических поверхностей.

- Средство профессиональное CERACID от компании PRAMOL хорошо поможет произвести уход за плиткой на кухне. Им можно мыть кухонный фартук, промывать напольные покрытия, удаляя застарелые загрязнения.

Средства для ухода за деревом при капитальной уборке

Деликатного подхода требуют при проведении уборки квартир деревянная мебель, напольные покрытия из дерева, предметы интерьера. Мы также подготовили список средств для профессионального ухода за деревянными покрытиями интерьера.

- Одним из качественных средств для ухода за деревянной мебелью, за деревянными рамами окон, за дверями из шпона, дуба является средство SUPERPOL DUNKEL. Содержит мыльные составы, а также масла для пропитки и ухода за деревом. Производитель - Pramol-Chemie AG (Швейцария).

- Для мытья и чистки паркета мы рекомендуем профессиональное средство - Kiehl-Parkettin-Konzentrat. Данный состав имеет в своей основе также мыльный состав, специальные низкощелочные составы для очистки мебели, защитные субстанции и ароматические вещества. Химия подойдет для ухода за промаслянными деревянными покрытиями и за обычными покрытиями, без пропитки маслом и лаком.

- Средство Laminol для качественного, деликатного и профессионального ухода аз ламинатом, паркетной доской. Имеет приятный запах, очень деликатно и аккуратно промывает поверхности, после применения Ламинола ламинат, паркетная доска блестят.

Что мы порекомендуем из специальных средств для ухода за квартирой?

- Популярным составом, который удаляет следы краски, карандашей, ручек, различных комбинированных загрязнений, является средство - СУПЕРАКТИВ. Данный состав также может вывести следы технического, обойного клея, следы герметика. Используется для уборки как жилых помещений, так и помещений коммерческого назначения.

- Химия Extra-Fit помогает легко и быстро очистить поверхности, фасады дома от граффити, надписей, рисунков.

Можно конечно в доме убираться обычной химией, но профессиональные составы и правильный подход в разы ускорят удаление и очистку поверхностей. Правильный уход придаст им приятный блеск.

Фото: myuborka24.ru