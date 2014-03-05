Тимур Бекмамбетов поздравил петербуржцев с Днем Победы

Режиссер Тимур Бекмамбетов поздравил жителей Петербурга с Днем Победы. Он пожелал горожанам никогда не унывать, любить друг друга и надеяться на то, что все будет хорошо.

Этот город удивительный, он столько пережил за свою историю. И особенно во время войны, что я желаю всем победы. Победы в первую очередь над унынием своим. В принципе, это свойственно. Жители этого города подвержены унынию, не унывать, надеяться, что все будет хорошо, любить друг друга, не быть снобами, быть открытыми и двигаться вперед.

Тимур Бекмамбетов