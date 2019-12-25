Тиктокерша VASYALISA рассказала о меме "Дорогу педагогу" и своем первом треке

Набирающая популярность блогер Василиса Кедрова рассказала Piter.tv о своем творчестве и планах на будущее.

Мем про учительницу математики, которая любит рыбку с рисом, набирает в сети все большую популярность. Piter.tv поговорил с блогером ВасЯлисой (Василисой) Кедровой (@vasyalisaofficial) и узнал, как появился персонаж.

Я всегда снимала смешные видео, мне это нравилось. После начала вести TikTok, снимала все подряд, а учитель появилась немного позже. Сейчас TikTok для меня основная платформа, но параллельно я стараюсь вести Инстаграм. Англичанка – вымышленный персонаж, мне захотелось показать молодую и ветреную учительницу, которая в любой момент может уйти в декрет. Позже выяснилось, что для многих такая англичанка – жизненно. А математичка – это моя учитель по алгебре, схожесть с ней 90%. рассказала Василиса

Василиса отметила, что ей пишут дети из школы, в которой она училась, присылают фото учительницы по алгебре и спрашивают, ее ли показывает тиктокерша. Блогер вдохновлялась ее манерой речи, мимикой и даже позаимствовала некоторые слова.

Парики для образов достались по наследству от бабушки – она носила их в молодости, а остальной реквизит искался и докупался самостоятельно.

Рыбка с рисом - любимое лакомство моей теперь уже коллеги – учительницы по алгебре из моей гимназии, поэтому рыбка с рисом и ничего более! Герой Леша, которого постоянного ругают (прим. Ред.), – это мой одноклассник, он вечно что-то придумывал, не делал домашнюю работу, как-то раз "расшелудил" крышку парты, после чего его родители платили за новую, так что все видео основаны на реальных событиях.

Василиса отметила, что популярности не ожидала, но всегда хотела быть блогером и делать что-то крутое.

Как-то я работала промоутером, и ко мне подходили мои подписчики из Петербурга. Мне было очень приятно, но если честно, то я стесняюсь больше, чем те, кто ко мне подходят.

Но вместе с популярностью и фанатами, появляются те, кому творчество может не нравиться.

Одна из моих одногруппниц говорит "надо же такую дурь придумать". Думаю, она может завидовать. Отношусь с пониманием, ведь человек, у которого яркая и интересная жизнь, никогда не полезет критиковать, а тем более принижать другого. У всех есть возможность придумать что-то своё, уникальное. Поэтому, если есть желание – все получится, главное не падать духом, не слушать, что говорят окружающие. Ведь те, кто когда-то смеялись над моими видео, сейчас стали интересоваться, сколько я зарабатываю. Предпочитаю не разглашать данную информацию. Учителя в колледже мне ничего не говорили, только лишь учительница по ОБЖ в курсе, помнит меня. А так, я больше не знаю.

По словам блогера, она до сих пор удивлена, как локальные для друзей шутки стали популярны на такую большую аудиторию.

Фразе "Дорогу педагогу" уже точно год, просто она стала популярна только сейчас, потому что я добавила жестикуляцию. Говорить нужно не спеша, делая акцент на слово "педагогу". Это слово нужно произнести по слогам. Я не заметила, как она стала трендом, не говорю ее в жизни просто так. Сама люблю прибавлять прилагательное "педагогический" к каждому слову. До сих пор удивляюсь, что шутки, которые шутили с друзьями, знают больше миллиона человек.

Василиса поделилась с Piter.tv, что 23 декабря выпускает свой первый "педагогический" трек. Поскольку в TikTok каждый может использовать популярный звук видео и снимать под него что-то свое, у блогера появилась идея создать кое-что новое.

Все начали копировать, снимать что-то свое под "Дорогу педагогу". У меня возникла идея создать музыкальное произведение, свой трек. Он будет на всех музыкальных платформах. Я думаю, это будет очень круто, потому что сейчас я выкладываю отрывки, и всем очень нравится.

На создание одного видео уходит в среднем по три часа. Самое популярное видео у Василисы (про математичку в столовой – прим. ред.) набрало 2,5 млн лайков и 22,1 млн просмотров. Блогер отметила, что из-за творчества страдает учеба.

Мне 19 лет, учусь в педагогическом, а разве могло быть иначе? У меня мама и бабушка по профессии были логопедами, и я буду третьим педагогом в семье. Мне всегда нравилось объяснять что-то. Помню, как в детстве сажала кота и учила его алфавиту, но он тогда не оценил мои старания. Мечтаю заниматься тем, что мне приносит удовольствие, хочу увидеть мир и просто быть счастливой в окружении любимых людей. Планирую постепенно отходить от образа математички и снимать блог про свою жизнь.

По словам блогера, семья неполная – только отец и сестра.

Папа не знает про TikTok. В начале пути говорить было рано, а сейчас поздно. Получается замкнутый круг. Сестра сначала относилась скептически, но сейчас очень мне помогает и поддерживает, сама завела аккаунт и снимает юмористические видео.

Василиса получает образование воспитателя, но сомневается, что хочет связать свою жизнь именно с педагогикой.

Единственное, что я точно знаю, что хочу собственного ребенка после практики в детском саду. Я даже придумала имя – Гена или Гоша. Я Мечтаю быть хорошим человеком, который будет интересен и полезен обществу.

Текст: Анастасия Смирнова

Фото: Евгений Рыбкин (главное фото); vasyalisaofficial / Instagram

Видео: vasyalisaofficial / TikTok