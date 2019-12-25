Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом

Около 60 тысяч жителей Тихвинского района Ленинградской области получили доступ к более высоким мобильным скоростям. МегаФон модернизировал сеть в самом Тихвине и 10 деревнях района, что позволило расширить емкость сети на 30 %.

В этом году специалисты оператора усилили сеть в Тихвине – центре одноименного района Ленинградской области, запустив новые базовые станции в жилых кварталах и центре города, а также дооснастили базовые станции дополнительными секторами в промышленных зонах. Это позволило увеличить емкость мобильной сети в интернет-активных локациях.

Также связисты модернизировали телеком-оборудование в сельской местности Тихвинского района, развернув дополнительные слои 2G и LTE в низко- и среднечастотном диапазонах. Радиосигнал в такой конфигурации обеспечивает качественную голосовую связь и высокие скорости мобильного интернета. Оценить новые скорости и стабильность сигнала при разговорах могут жители таких деревень, как Абрамово, Великая Нива, Гороховище, Заручевье, Коськово, Куневичи, Мелегежская Горка, Снопово, Стретилово и Теренино, а также 10 СНТ, расположенных вблизи озера Пикалевское.

Мы провели масштабные работы по улучшению качества сети. Теперь жители районного центра и десяти деревень получили качественную связь и мобильный интернет на скорости до 45 Мбит/с. Кроме того произведенные обновления позволили расширить доступ к VoLTE – технологии голосовой связи. Благодаря ей можно одновременно общаться по телефону и использовать интернет. Как отмечают наши аналитики, уже 70-80 % жителей Тихвинского района совершают звонки с помощью этой технологии, — рассказал директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко

МегаФон продолжает работать над улучшением сети в Ленинградской области. С начала года жители около 100 населенных пунктов области получили доступ к более высоким мобильным скоростям.

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