Юрий Музыченко показал любовь своих бабушки и дедушки в новом клипе THE HATTERS

В день релиза клип собрал более 67 тысяч лайков и массу положительных отзывов от фанатов.

В четверг, 20 июня, Петербургская группа THE HATTERS выпустила новый клип на композицию " Танцы". Трек войдет в состав нового альбома коллектива "Forte & Piano". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале группы.

Сюжет клипа основан на реальной истории и рассказывает любви бабушки и дедушки вокалиста Юры Музыченко. Ролик сняла режиссёр Алина Пязок, известная своими клипа для группы LITTLE BIG.

В день релиза клип собрал более 67 тысяч лайков и массу положительных отзывов от фанатов. В комментариях они отметили душевность клипа, а также признались, что будут показывать работу своим детям.

Видео: Ютуб/ THE HATTERS