Жители Выборга бесплатно прошли тест на ВИЧ

Выборжане поделились с Piter.TV отношением к этой необычной профилактической акции.

В Выборге прошла федеральная акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019". Организаторами акции выступили Министерство здравоохранения РФ и комитет по здравоохранению Ленинградской области. Непосредственно в Выборгском районе соорганизаторами профилактического мероприятия выступили специалисты отдела молодежи. К акции также присоединились специалисты Выборгской межрайонной больницы.

В этом году мы по традиции проводим совместную акцию с Центром тестирования Выборгского района. А также к нам приехал Федральный центр тестирования, который ездит по всей стране, по всем городам. Сегодня они посетили и наш город. Дмитрий Бабенко, начальник отдела культуры и молодежной политики

В ходе акции любой желающий мог сделать бесплатный и анонимный экспресс-тест. Специалисты в доступной форме о путях передачи вируса, профилактике заболевания.Жители Выборга поделились мнением о важности данной акции. Предлагаем вашему вниманию опрос населения на тему значимости подобных мероприятий.

Видео: Piter.TV