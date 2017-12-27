Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Дело подозреваемого в терроризме курсанта Можайки начнут рассматривать в суде
Сегодня, 11:17
0
Asyaromanenkova
557

Дело подозреваемого в терроризме курсанта Можайки начнут рассматривать в суде

0
 
 

Ленинградский окружной военный суд начнет рассматривать дело курсанта Военно-космической академии имени Можайского, которого обвиняют в подготовке теракта.

Во вторник, 9 января, пройдет первое заседание по делу курсанта Можайки Вадима Осипова. Учащегося Военно-космической академии обвиняют в подготовке теракта. Молодой человек своей вины не признает, ссылаясь на то, что просто составлял план-схему с уязвимыми местами своей казармы.

Адвокат юноши Виталий Черкасов сообщил, что рассмотрение дела начнется в Ленинградском окружном военном суде. По информации "Фонтанки", подсудимого туда доставят к двум часам дня. Дело будет рассматриваться в обычном режиме.

В конце декабря Московский окружной военный суд на полгода продлил арест курсанта.

Все новости района
Теги: курсант академии имени можайского , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5