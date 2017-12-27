Дело подозреваемого в терроризме курсанта Можайки начнут рассматривать в суде

Ленинградский окружной военный суд начнет рассматривать дело курсанта Военно-космической академии имени Можайского, которого обвиняют в подготовке теракта.

Во вторник, 9 января, пройдет первое заседание по делу курсанта Можайки Вадима Осипова. Учащегося Военно-космической академии обвиняют в подготовке теракта. Молодой человек своей вины не признает, ссылаясь на то, что просто составлял план-схему с уязвимыми местами своей казармы.

Адвокат юноши Виталий Черкасов сообщил, что рассмотрение дела начнется в Ленинградском окружном военном суде. По информации "Фонтанки", подсудимого туда доставят к двум часам дня. Дело будет рассматриваться в обычном режиме.

В конце декабря Московский окружной военный суд на полгода продлил арест курсанта.