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Территорию у Музея железных дорог в Петербурге решили застроить
Сегодня, 13:52
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Территорию у Музея железных дорог в Петербурге решили застроить

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Проектом займутся в РЖД.

РЖД  застроит территорию возле Музея железных дорог у Балтийского вокзала в Петербурге. Задание на разработку проекта планировки территории выдал комитет по строительству и архитектуре.

Проект предусматривает строительство комплекса из трех зданий. Одно из них будет являться "объектом капитального строительства, предназначенным для музеев, выставочных залов" площадью 3 тыс. квадратных метров и высотой 32 метра, а также профтехучилище аналогичный высоты и площадью 6,6 тыс. "квадратов", а также общежитие для работников на 24,2 тысячи "квадратов".

Проект должен быть готов к маю 2023 года. Проект реализуют на средства РЖД.

Фото: Вконтакте / Музей железных дорог России

Теги: музей железных дорог, петербург, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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