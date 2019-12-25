Территорию у Музея железных дорог в Петербурге решили застроить

Проектом займутся в РЖД.

РЖД застроит территорию возле Музея железных дорог у Балтийского вокзала в Петербурге. Задание на разработку проекта планировки территории выдал комитет по строительству и архитектуре.

Проект предусматривает строительство комплекса из трех зданий. Одно из них будет являться "объектом капитального строительства, предназначенным для музеев, выставочных залов" площадью 3 тыс. квадратных метров и высотой 32 метра, а также профтехучилище аналогичный высоты и площадью 6,6 тыс. "квадратов", а также общежитие для работников на 24,2 тысячи "квадратов".

Проект должен быть готов к маю 2023 года. Проект реализуют на средства РЖД.

Фото: Вконтакте / Музей железных дорог России