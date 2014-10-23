Территорию "Большого круга" в Пушкине благоустроят в 2025 году

На участке напротив домов №66 и №80 по Железнодорожной улице планируется обустроить пешеходные дорожки из плитки общей площадью около 2350 кв.м, а также посадить 59 деревьев и 863 кустарника.

В следующем году на пересечении Ростовской и Изборской улиц (известном как "Большой круг") планируется создание спортивных и парковых зон с беговыми дорожками и местами для пеших прогулок. Согласно проекту, здесь будут оборудованы площадки для занятий различными видами спорта на открытом воздухе, а также игровые пространства для взрослых и детей, включая памп-трек и скейт-парк. Для пожилых горожан предусмотрены тихие зоны и амфитеатр.

В администрации Пушкинского района "Петербургскому дневнику" рассказали, что все работы проводятся при активной поддержке губернатора Александра Беглова.

Кроме того, в Пушкинском районе появится еще одно новое общественное пространство. На участке напротив домов №66 и №80 по Железнодорожной улице планируется обустроить пешеходные дорожки из плитки общей площадью около 2350 кв.м, а также посадить 59 деревьев и 863 кустарника. Также на территории будет создана зона для проведения торжественно-патриотических мероприятий у памятного объекта "Передний край обороны Ленинграда". В зоне тихого отдыха установят садовые и подвесные диваны для ожидания пассажиров с платформы Детскосельская.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что формирование комфортной городской среды является одной из важных задач, поставленных президентом. Он отметил, что за последние пять лет в Петербурге было создано 226 общественных пространств благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". В этом году планируется благоустроить еще около 60 объектов.

Фото: предоставлено администрацией Пушкинского района