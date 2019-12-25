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Тепло и без осадков будет в Петербурге в первый день весны
Сегодня, 8:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Тепло и без осадков будет в Петербурге в первый день весны

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Юго-западный ветер разгонится до 3-8 м/с.

Во вторник, 1 марта, влияние на погоду в Петербурге окажет антициклон. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, никаких осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня покажут +2…+4 градуса в городе и 0…+5 в Ленобласти. Юго-западный ветер разгонится до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 2 марта, в Петербурге будет по-прежнему без осадков и теплее нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали распускаться первые подснежники.

Фото: pexels.com

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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