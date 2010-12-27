Теплая петербургская осень "разбудила" клещей: за неделю укушено 317 горожан

В Петербурге наблюдается новый пик активности клещей. Сообщает "Петербургский дневник".
На территории города уже пострадали 1423 человека. Отметим, что в больницу обратились около 13 тысяч петербуржцев, которые постраали от укуса паразита. Среди пострадавших около 2 тысяч детей.
За неделю в медицинские учреждния поступили 317 горожан . Кслову, это на 100 человек больше, чем на прошлой неделе.
Медики отметили, что такой большой объем укушенных был только в мае. Напомним, весной от крвососа острадали 394 жертвы за неделю.
Таким резким скачком инцидентов может быть теплая осенняя погода. Всех жителей Петербурга убедительно просят соблюдать все меры предосторожности при походах в лес и прогулках в садах и парках.
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