Теплая петербургская осень "разбудила" клещей: за неделю укушено 317 горожан

На территории города пострадали 1423 человека.

В Петербурге наблюдается новый пик активности клещей. Сообщает "Петербургский дневник".

На территории города уже пострадали 1423 человека. Отметим, что в больницу обратились около 13 тысяч петербуржцев, которые постраали от укуса паразита. Среди пострадавших около 2 тысяч детей.

За неделю в медицинские учреждния поступили 317 горожан . Кслову, это на 100 человек больше, чем на прошлой неделе.

Медики отметили, что такой большой объем укушенных был только в мае. Напомним, весной от крвососа острадали 394 жертвы за неделю.

Таким резким скачком инцидентов может быть теплая осенняя погода. Всех жителей Петербурга убедительно просят соблюдать все меры предосторожности при походах в лес и прогулках в садах и парках.

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