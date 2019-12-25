Тело рабочего нашли между трубами на предприятии в Усть-Луге

Тело было отправлено в морг для проведения экспертизы. Пока уголовное дело не возбуждено.

Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти расследуют обстоятельства смерти 31-летнего рабочего, чье тело было найдено на предприятии в Усть-Луге. Мужчина оказался зажат между трубами.

Как пишет spb.aif.ru, инцидент произошел в понедельник на территории строящегося газоперерабатывающего комплекса. Монтажник был найден зажатым между двумя газовыми трубами на высоте 10 м. Предполагается, что он погиб во время стыковки газовых труб.

Тело было отправлено в морг для проведения экспертизы. Пока уголовное дело не возбуждено.

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Фото: Piter.TV