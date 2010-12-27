Тело пропавшего два месяца назад мужчины нашли в его же машине

В Купчино обнаружили тело мужчины в его же машине. Очевидцев привлекло авто, которое давно стояло на одном месте

Серую KIA обнаружили жители Купчино в ночь на 29 октября. Мужчину смутила машина, которая долгое время находилась на одном месте. Как оказалось, в ней два месяца лежал ее мертвый хозяин со своей собакой.

Тело в автомобиле обнаружили у перекреста Малой Балканской и Димитрова. У автомобиля было открыто водительское окно. Жителей района привлекла машина, салон которой был весь в собачьих фикалиях. После того как погуглили госномер оказалось, что машина находится в розыске с 10 августа.

Полиция обнаружила на заднем сидении разложившийся труп со шприцом, который ранее не было видно из-за тонировки. Рядом лежал труп собаки. Очевидцы сообщают, что он был объеден псом.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 40-летнего Дмитрия Савича. Тело направленно в морг для установления причины смерти.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург