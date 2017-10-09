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Тело 17-летнего петербуржца найдено в пруду

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В пруду Санкт-Петербурга выловили тело пропавшего 17-летнего юноши

На юге Петербурга в пруду Интернационалистов 8 октября вечером было выловлено тело 17-летнего юноши, которого родственники объявили в розыск за сутки до этого.

В полицию Фрунзенского района обратились родные подростка, который ушел из дома в районе 23 часов, после чего так и не вернулся домой. Сообщается, что ранее парень никогда не совершал побеги из дома. По словам 50-го отца погибшего, юноша вышел налегке - в свитере и спортивных штанах.

В ходе поисков 8 октября около 19:30 поступила информация о том, что в парке Интренационалистов обнаружили тело, по ориентировкам указывавшее на пропавшего. Родственники опознали в утопленнике пропавшего сына. На данный момент специалисты устанавливают причину смерти молодого человека. 

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Теги: новости спб
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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