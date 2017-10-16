Телеканал "Че" представил самый дорогостоящий проект

16 октября на всех телевизионных экранах страны телеканал "Че" представит самый дорогостоящий кибер-сериал в истории этого медиа. Сериал "Паук" стартует в 19:30 с сегодняшнего дня.

Детективный сериал "Паук" расскажет о гениальном хакере Глебе, который живет в стерильном герметичном кубе из-за серьёзного ожога лёгких. Герой смотрит на мир через окно браузера: он способен удалённо бороться с преступностью. Его ник в сети – Паук, он раскрывает самые сложные дела, за которые полиция даже не берётся. Для более эффективной работы Глеб собирает команду помощников – жёсткого следователя, стритрейсера, бывшую стриптизершу, которая стала психологом, добряка-патологоанатома, необычную девочку-подростка, и сотрудницу полиции.

"Для нас это очень важный проект, потому что это самый дорогой проект в истории телеканала! Это первый сериал собственного производства, мы волнуемся и довольны тем, что получилось. Раз это первый проект, значит каждый шаг на пути создания - это своя собственная сложность. Мы толком не понимаем еще пока как это зайдет и как будет воспринято. Некоторая необычность есть в том, что это такой кибер детектив, во всем мире … наш главный герой, это человек, который волею судеб переквалифицировался из обычного компьюьерщика в хакера. Русский хакер – это сейчас такой интересный бренд!" - прокомментировал премьеру сериала Лев Макаров, генеральный директор телеканала "Че"

Видео и фото: PiterTV, YouTube/Телеканал Че