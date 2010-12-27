Телефон доверия Выборгской таможни работает круглосуточно

На телефон доверия Выборгской таможни можно обращаться с жалобами, заявлениями, сообщениями по поводу неправомерных действий со стороны должностных лиц таможни и таможенных постов.

Выборгская таможня напоминает о возможности незамедлительно сообщать о фактах нарушения законодательства.

Одним из механизмов противодействия коррупционным проявлениям является работа телефона доверия. Телефон доверия Выборгской таможни 8 (813 78) 59 303 работает в круглосуточном режиме с функциями автоматической записи и определения номера всех поступающих звонков. Сообщаемые сведения должны содержать конкретную информацию по сути обращения.

На телефон доверия Выборгской таможни можно обращаться с жалобами, заявлениями, сообщениями по поводу неправомерных действий со стороны должностных лиц таможни и таможенных постов. По этому номеру возможно сообщить информацию о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц таможенных органов, нарушениях порядка совершения таможенных процедур и прохождения таможенного контроля, высказать предложения о мерах по совершенствованию деятельности таможни.

Таможня принимает любые жалобы на решения, действия или бездействие таможенных органов и должностных лиц в сфере таможенного дела.

Сбор и предварительная обработка поступающих сведений осуществляется оперативным дежурным. Полученную информацию проверяют в том числе и сотрудники отдела по противодействию коррупции, отдела инспектирования и профилактики правонарушений таможни. При этом законодательством РФ гарантируется конфиденциальность каждого сообщения.

Также для удобства на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления http://sztu.customs.ru существует специальный раздел о противодействии коррупции, в котором посредством заполнения специальной электронной формы возможно оставить сведения и отправить имеющуюся информацию в виде сообщения.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни