У 583-й школы нашли двух мертвых братьев

Спортсмены-любители заметили трупы на спортивной площадке школьного участка.

В Приморском районе Петербурга на территории средней общеобразовательной школы под номером 583 обнаружены тела двух взрослых мужчин. Мертвых жителей города нашли на трибунах спортивной площадки. В настоящее время в ситуации разбираются эксперты Следственного комитета.

Погибшими оказались родные братья. Им было 28 и 32 года. Трупы увидели спортсмены, совершавшие пробежку днем 10 августа по проспекту Авиаконструкторов.На место были вызваны экстренные службы. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть жертв.

Причины гибели на данный момент непонятны. Рядом с трупами не было никаких предметов, которые могли бы указать причину летального исхода для мужчин. Тела направлены на медэкспертизу на вскрытие.

Фото: Piter.tv