Технопарк "ИнФинТех" подвел итоги первого года работы

Технопарк "ИнФинТех" отметил лишь первый год работы, но уже продемонстрировал впечатляющие результаты. Частный технопарк значительно укрепил отечественный IT-сектор и стал привлекательной площадкой для новых участников рынка.

25 сентября прошел торжественный прием в честь дня рождения компании. На мероприятии собрались влиятельные представители ЗакСа Санкт-Петербурга и Ленобласти, руководители крупных компаний и эксперты из различных сфер.

Корпорация начал свою деятельность в сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге. В условиях растущего спроса на инновации проект привлек более 80 млрд рублей инвестиций и увеличил количество резидентов, которые занимаются реализацией 92 проектов, до 32. Отмечается, что они отобраны в шорт-лист из множества других претендентов.

Основная задача "ИнФинТеха" — развитие программного обеспечения для малого и среднего бизнеса. Одним из ключевых достижений стало создание системы автоматизации малых организаций (САМО), которая значительно упрощает управление бизнес-процессами.

Наши продукты ориентированы на поддержку отечественного бизнеса, что позволяет предпринимателям фокусироваться на развитии, оставляя технические задачи нашим решениям, — отметила гендиректор технопарка Мария Михайлова.

Политика импортозамещения также занимает важное место в деятельности "ИнФинТеха". Все разрабатываемые решения работают на серверах отечественного производства, что гарантирует их безопасность и надежность. Например, образовательная платформа "Курсир", ориентированная на создание онлайн-курсов, уже привлекла внимание крупных образовательных учреждений. Это подтверждает, что "ИнФинТех" не только отвечает на текущие потребности рынка, но и формирует новые технологические тренды.

Кроме программных решений, компания активно развивает беспилотные технологии. Успешные испытания гражданских беспилотников, предназначенных для борьбы с природными пожарами, привлекли интерес МЧС и других профильных организаций.

Мы гордимся результатами испытаний наших беспилотных систем и надеемся, что они окажут существенное влияние на решение задач по защите окружающей среды, — подчеркнула руководитель компании.

В будущем "ИнФинТех" намерен серьезно расширить свою деятельность в таких направлениях, как финтех, создание маркетплейсов и поддержка малого предпринимательства. Ожидается дальнейший рост числа резидентов и проектов, что укрепит позиции технопарка как одного из ведущих технологических центров страны.