Театральный фестиваль LOFT открыл третий сезон в Петербурге

Открыл фестиваль Московский театр "ОКОЛО дома Станиславского", который привез спектакль "Магадан/Кабаре" режиссера Юрия Погребничко.

В Петербурге в понедельник, 18 апреля, театральный фестиваль LOFT-2022 открыл третий сезон. В нем приняли участие коллективы из пяти городов России. Центром праздника стал Государственный драматический Театр на Васильевском.

Открыл фестиваль Московский театр "ОКОЛО дома Станиславского", который привез спектакль "Магадан/Кабаре" режиссера Юрия Погребничко. В нем многие песни исполняет ведущая актриса театра Наталья Рожкова.

Как рассказала программный директор фестиваля Татьяна Цветкова в беседе с ТАСС, фестиваль изначально задумывался не как конкурсный, а как презентационный. Однако на нем будет работать большая группа театральных критиков из Москвы и Петербурга.

Они подготовят обозрения о фестивальной программе, а также дадут оценку работам режиссерской лаборатории "Коридор рассуждений", которая открылась еще до начала форума.

Участники лаборатории Кирилл Заборихин, Надя Кубайлат, Георгий Мнацаканов, Иван Пачин представят зрителям эскизы. В их основу легли актуальные произведения российской и зарубежной малой прозы, созданные после 2000 года. На камерной сцене Театра на Васильевском 20 апреля будут показаны четыре режиссерских эскиза, а также состоится обсуждение итогов работы лаборатории.

Фото: pexels

