Театр балета им. П.И. Чайковского готовит проект "Балет под звездами"

Генеральный директор Театра балета им. П.И. Чайковского Павел Ёлкин рассказал Piter.TV о новом экспериментальном проекте, который готовит театр совместно с Планетарием №1.

Мы тот театр, который постоянно делает что-то новое, и сейчас мы делаем уникальный проект, называется "Балет под звёздами". Недавно в Санкт-Петербурге был построен планетарий, самый большой, по-моему, планетарий в Европе, и создатели этого планетария очень захотели сотрудничать с нашим театром, театром Чайковского, и создать технических сочетание балета и технических возможностей современного мира. Да, то есть на куполе будет великолепнейшее изображение чего-то, но это маленький секрет. Мы сейчас работаем с художниками и продюсерами. А мы соответственно ставим под это хореографию. Это совместный проект, как ещё раз повторюсь, современной техники и балета.

То есть это такое некое сочетание классического искусства и современного?

Да,да,да, именно современного на столько, что вот в таком формате ещё никто не делал поэтому это уникально. Ну, то есть были, конечно, классические исполнения, где использовалась новая техника современная. Но там не сцена, там купол, да, то есть ты, когда приходишь в театр ты как-то настраиваешься на то, что должно произойти. А тут сейчас зрители придут и даже не предполагают, как это в куполе можно танцевать классический балет. Сочетать картинку в куполе и соответственно балет. Мне кажется, у нас должно получиться хорошо. Конечно, мы очень все волнуемся, и 26 апреля совсем не за горами, и мы в предвкушении этого. В непонятном ощущении эксперимента, да. Вот очень надеюсь, что это зрителям понравится! И могу тоже открыть маленький секрет: мы делаем это на музыку Вивальди "Времена года", да то есть этот проект и будет сочетание музыки Вивальди классического балета, а это классика и опять же то, что будет на куполе.

Павел Ёлкин, Генеральный директор Театра балета им. П.И. Чайковского