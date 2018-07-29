Театр "Балтийский дом" начал новый сезон с проводов белых ночей

Для театра "Балтийский дом" открытие нового сезона – это большой праздник, который артисты стремятся разделить со своим зрителем.

В этом году гостям было предложено проводить белые ночи под лучшие вокальные номера из полюбившихся спектаклей. Концерт официально дал старт 82-му театральному сезону.

Сегодня на сцене после спектакля будет рождаться новая традиция тетра-фестиваль "Балтийский дом". Мы будем провожать белые ночи и открывать новый 82-ой сезон. За это время мы уже успели отдохнуть, набраться сил, и, поэтому, в бой с новыми силами навстречу новым режиссерам, спектаклям и приключениям! рассказали актрисы театра Александра Мамкаева, Валентина Коровникова и Елена Карпова о концерте и готовности к новому сезону

Как сказал нам Сергей Григорьевич Шуб – наш генеральный директор и Марина Ароновна Беляева – художественный руководитель театра: сезон будет насыщенным и многообещающим. Будет ставиться и Римас Туминас – главный режиссер вахтанговского театра, и Андрей Прикотенко, который уже поставил у нас ряд спектаклей, и Филипп Лось – главный режиссер Русского театра в Таллине. Так что, никому не придется скучать, а придется работать. Впрочем, все как мечтают актеры поделилась мыслями о новом сезоне актриса и режиссер Наталья Индейкина

Музыкальный концерт стал не только новой традицией "Балтийского дома", но и площадкой, где дебютировали молодые артисты. Путь Анастасии и Станислава в светлое театральное будущее только начинается. В преддверии нового сезона, в котором ребят ждет плодотворная работа, они поделились с нами своими ожиданиями:

Очень волнительно, пока мы не знаем, что нас ждет, но надеемся на что-то хорошее, длительное, светлое, положительное… Поэтому пока мы ко всему открыты. И хотелось бы работать побольше

Перед музыкальным представлением на сцене театра развернулся спектакль "Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков". История рассказывает о любви пожилой пары. После пятидесяти лет совместной жизни их разлучают собственные дети из-за нежелания взять к себе обоих родителей. Спектакль заставляет по-новому взглянуть на отношения родителей и детей.

Главную роль в постановке играет заслуженная артистка РСФСР – Ирина Соколова: Если хоть один человек в зале задумается после того, как он посмотрит этот спектакль и скажет "а как же я отношусь к своим родителям? и у него что-то произойдет внутри, и он поймет, что, возможно, тоже совершает какую-то ошибку или наоборот не будет делать подобных поступков, я думаю, что даже этот один человечек нами уже спасен

К слову, недавно стало известно, что Ирина Леонидовна номинирована на премию "Золотой софит". Артистка рассказала о своих эмоциях в связи с такой новостью.

Это было неожиданно, конечно, и приятно. Эта номинация еще раз говорит о том, что надо работать и с каждой новой ступенькой доказывать, что ты способен на большее делится с журналистами Ирина Соколова

Актеры и режиссеры театра обещают, что в новом сезоне зрителей ждет много приятных сюрпризов. Например, весь сентябрь будет посвящен творчеству актрисы Татьяны Пилецкой, которая в этом году отмечает юбилей. Кроме того, в этом сезоне состоится четыре премьеры. Названия новых спектаклей пока держится в секрете. Одно известно точно – ни один зритель не останется равнодушным.

Лилия Лелари, Александр Цыцулин

Фото и видео: Piter.tv