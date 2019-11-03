Татьяна Навка ответила на вопрос о доходах Дмитрия Пескова

Во время беседы о спорте олимпийскую чемпионку спросили о семейной жизни.

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, призналась, что ее супруг не чувствует себя ущемленным из-за более низкой зарплаты по сравнению с ней. Согласно декларации пресс-секретарь Путина за год заработал 12 миллионов рублей, а его жена - более 200 млн.

В интервью "Фонтанке" Навка рассказала, что ее супруг очень счастлив, имеет прекрасную работу, семью и живет в ладу с собой. Она также отметила, что после женитьбы вынуждена следить за своими словами из-за широкого внимания со стороны журналистов.

Чиновник и спортсменка узаконили свои отношения 1 августа 2015 года.

Фото: instagram.com/tatiana_navka