Татьяну Буланову подозревают в романе с 33-летним травести-актером‍

Певица Татьяна Буланова после разрыва с футболистом Владиславом Радимовым нашла себе нового поклонника. Об этом 17 мая написало издание StarHit.ru.
В последнее время звезду эстрады часто стали замечать в компании 33-летнего актера травести-шоу Сергея Максимова. Журналисты уже не раз видели их вместе, когда они ужинали в ресторанах столицы.
Сергей Максимов рассказал журналистам, что ему комфортно в компании Татьяны.
Я же люблю ее за творчество и за то, что она добрый и душевный человек
Цитирует артиста издание "Моменты".
Бывший супруг Булановой, Владислав Радимов, пытается вернуть чувства жены. В недавней передаче на ТВ Буланова рассказала, что после развода он не раз признавался ей в любви.
Фото: фан-клуб певицы ВКонтакте.