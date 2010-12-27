Татьяну Буланову подозревают в романе с 33-летним травести-актером‍

Певица Татьяна Буланова после разрыва с футболистом Владиславом Радимовым нашла себе нового поклонника. Об этом 17 мая написало издание StarHit.ru.

В последнее время звезду эстрады часто стали замечать в компании 33-летнего актера травести-шоу Сергея Максимова. Журналисты уже не раз видели их вместе, когда они ужинали в ресторанах столицы.

Сергей Максимов рассказал журналистам, что ему комфортно в компании Татьяны.

Я же люблю ее за творчество и за то, что она добрый и душевный человек Цитирует артиста издание "Моменты".

Бывший супруг Булановой, Владислав Радимов, пытается вернуть чувства жены. В недавней передаче на ТВ Буланова рассказала, что после развода он не раз признавался ей в любви.

Фото: фан-клуб певицы ВКонтакте.