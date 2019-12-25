Танцевальный спектакль фламенко SOLARIS

Возрастное ограничение: 12+.

Искусство – это самое чистое зеркало наших чувств, мыслей, желаний, опыта. Герои романа Станислава Лема, пытаясь установить контакт с планетой "Солярис", теряли самое ценное. Хореограф-постановщик спектакля Екатерина Цветкова предложила свой ключ к взаимодействию с творческой энергией, которая окружает каждого из нас. Зрителям покажут, что когда они встречаются со своей правдой, важно смотреть ей в глаза и понимать, куда ведет тебя этот путь, чтобы всегда искать и выбирать любовь.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: estrada.spb.ru