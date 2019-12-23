Тамара Баева: я стараюсь за словом "бизнес" видеть живых людей

Несмотря на “деловую” направленность, в эфире радиостанции “Бизнес ФМ” выходит немало программ, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего с бизнесом. Для чего редакции нетематические передачи и какую функцию они несут – об этом членам журналистского клуба “Место встречи - Невский, 70” рассказала генеральный директор “Бизнес ФМ-Санкт-Петербург” Тамара Баева.

Иванова: Я сегодня зашла на сайт Business FM с большим интересом. Почему зашла? Обычно у меня Business FM слушает муж – конечно, я слушаю, когда рядом еду – а когда сама за рулем, простите, предпочитаю музыкальные станции. Но раз у нас сегодня такой эфир, обязательно, думаю, вот именно за рулем нужно прочувствовать, как вот эта информация ложится на дорогу, насколько она полезна, интересна, захватит ли она женщину, то есть нетипичного вашего слушателя. Я попала на программу очень интересную. Она просто была для меня, называлась "Коуч на диване", и вообще это были психологические советы – очень, кстати, недлинные, совершенно верно, в хорошей форме. Потом я пришла и посмотрела на сайте – у вас очень много разных программ, и они совсем не все о бизнесе. Там есть о кухне, и о коммуникациях, и, естественно, об автомобилях…

Баева: Ну, смотрите, ведь вот если мы говорим о бизнесе как о чем-то неодушевленном, таком нарицательном, это одно. Когда мы говорим о бизнес-сообществе, я стараюсь за словом "бизнес" видеть конкретных людей. Если ты смотришь на бизнес как на представителей этого бизнеса – конкретных – это ведь очень интересные многогранные разносторонние люди… Да, они делают бизнес, но в свободное время кто-то коллекционирует, кто-то рисует, кто-то, извините, гоняет, занимается яхтингом, занимает на мировых первенствах призовые места…

Иванова: И для них вы сделаете программу о яхтинге? (смеется)

Баева: Да, ведь задача Business FM – давать информацию, давать новости и рассказывать о том, что интересно этим людям. Действительно, у нас очень много разнообразных программ о яхтинге, о гольфе, о музыке, у нас есть, например, по субботам выходит, программа о джазе.

Иванова: Хотя у вас не музыкальная…

Баева: Хотя не музыкальная, у нас там особо не звучит музыка, но мы рассказываем об интересных людях, каких-то интересных фактах. Почему? Потому что радиостанция Business FM удовлетворяет потребности слушателей в информации, да? А если говорить о музыкальных предпочтениях, то наши люди очень хорошо разбираются в музыке и способны оценить хорошую качественную музыку – поэтому, например, джаз. Я знаю многих знакомых и слушателей нашей радиостанции, которые любят и слушают джаз.

Иванова: Смотрите, очень широкая палитра получается. Во-первых, много новостей, и часто они выходят в эфир, и ответственность велика по поводу их формирования. Дальше – есть какие-то программы математические, есть какие-то вещи, которые удовлетворяют интерес слушателей. Сколько человек делают все это?

Баева: У нас небольшая редакция, но если говорить вообще о компании, то у нас 30 человек. Это полноценная организация, где есть редакция, где есть коммерческий отдел, где есть PR-служба, где есть бухгалтерия, где есть технический отдел, и каждый... Я считаю, что успех любой радиостанции, любого СМИ – именно в синергии всех этих департаментов.

Иванова: То есть для современных СМИ редакция – это не самый главный отдел?

Баева: Понимаете, в современном мире редакция, если она будет считать себя главной, то она просто завтра… Ну, ей не на что будет делать…

Иванова: Не на что будет считать себя главной… (смеется)

Баева: Не на что будет, да, считать себя главной. Точно так же, как, допустим… Вот знаете, я еще такой пример приведу. Я работала на музыкальных радиостанциях, когда начала заниматься Business FM, и в этот момент поняла, что даже менеджеры, которые продают возможности радиостанции Business FM, а мы радиостанция коммерческая, мы полностью… Мы не имеем никаких дотаций, мы полностью коммерческая радиостанция. Так вот, менеджеры, которые работают на Business FM, они очень сильно отличаются от менеджеров, работающих на музыкальных станциях. Я это со всей ответственностью заявляю. Почему? Потому что, руководя большим холдингом и имея три отдела продаж, которые занимались продажей рекламы на музыкальных станциях, не могли так продавать. Business FM – для этого человек должен обладать определенными качествами: не просто иметь хорошее образование, он должен иметь пытливый ум, быть любопытным, любознательным, стремящимся, понимаете. И в этом смысле ребята очень в одной связке работают – и редакция, и отдел продаж.

Иванова: Около 30 человек в Петербурге, да?

Баева: Да.