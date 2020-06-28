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Талалаев назначен новым главным тренером "Крыльев Советов"

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Специалист должен спасти команду от вылета во вторую лигу.

Пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов" занял Андрей Талалаев. На этом посту он сменил  отправленного в отставку черногорца Миодрага Божовича, который работал в клубе с октября 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе команды. 

Ранее Талалаев возглавлял ФК "Химки" из ФНЛ. Контракт с ним заключили на два года

После 24-ех туров в чемпионате России "Крылья Советов" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Идущий перед ним "Оринбург" опережает самарцев на одно очко, при этом имея игру в запасе.

Видео: YouTube / PFC Krylia Sovetov Samara

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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