Талалаев назначен новым главным тренером "Крыльев Советов"

Пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов" занял Андрей Талалаев. На этом посту он сменил отправленного в отставку черногорца Миодрага Божовича, который работал в клубе с октября 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Ранее Талалаев возглавлял ФК "Химки" из ФНЛ. Контракт с ним заключили на два года
После 24-ех туров в чемпионате России "Крылья Советов" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Идущий перед ним "Оринбург" опережает самарцев на одно очко, при этом имея игру в запасе.
Видео: YouTube / PFC Krylia Sovetov Samara
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все