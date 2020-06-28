Талалаев назначен новым главным тренером "Крыльев Советов"

Специалист должен спасти команду от вылета во вторую лигу.

Пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов" занял Андрей Талалаев. На этом посту он сменил отправленного в отставку черногорца Миодрага Божовича, который работал в клубе с октября 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Ранее Талалаев возглавлял ФК "Химки" из ФНЛ. Контракт с ним заключили на два года

После 24-ех туров в чемпионате России "Крылья Советов" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Идущий перед ним "Оринбург" опережает самарцев на одно очко, при этом имея игру в запасе.

Видео: YouTube / PFC Krylia Sovetov Samara