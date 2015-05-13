Петербургские таксисты рассказали, почему приходится много платить и долго ждать

Оказывается, плата и время ожидания стали частично зависеть от новой функции "Доставка", выполнять которую назначает сам агрегатор.

Петербургские водители рассказали, почему перед новогодними праздниками цены на такси выросли и увеличилось время ожидания. Как выяснила "Фонтанка", многие таксисты работают в качестве доставщиков, поскольку возить посылки сейчас выгоднее, чем людей, предполагается, что именно поэтому заказы на поездки берут дольше.

В пресс-службе агрегатора "Яндекс" рассказали, что сервисом доставки пользуются более 200 тыс. предпринимателей. По большей части сервис устроен под корпоративные доставки по схеме b2b. В пиковые дни декабря курьеры доставляют более 350 тыс. посылок. Несмотря на то, что 70% заказов по доставке выполняют непосредственно курьеры, оставшаяся часть выполняется водителями.

В "Таксовичкоф" сообщили, что тенденции на службу доставки у них нет, поскольку с ней работают более 90% таксистов, получающих заказы от сервиса. Разница в стоимости услуг доставки и перевозки может наблюдаться только, если водитель не приносит посылку к двери адресата, за что предусмотрена фиксированная доплата в 100 рублей. Цена и на такси, и на доставку определяется автоматически в зависимости в том числе от спроса.

Сами таксисты заявляют, что много заработать на доставке в предновогодние дни сложно даже с высокими коэффицентами.

Известно, что перед Новым годом спрос на услуги такси вырос в 3 раза, а цена при этом увеличилась не более, чем на 25%.

Фото: Piter.tv