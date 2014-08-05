Петербургский таксист вошел в топ число лучших водителей РФ

Победителем стал Артур Михайлов из Чувашии, второе место занял Илья Скурихин из Кирова, а третье - Луиза Бадреева из Казани.

Житель Петербурга Олег Швыдченко стал одним из лучших водителей такси в России. Как пишет "Петербургский дневник", он принял участие в финале всероссийского конкурса в Казани, где соревновались 32 победителя региональных этапов.

Конкурс включал теоретическую и практическую части. Теория включала вопросы по знанию законов, оказанию первой помощи при ДТП и истории России. Практическая часть состояла из заездов в формате дуэлей, где водители выполняли упражнения, такие как параллельная парковка, змейка задним ходом, повороты на 90 градусов и остановка на линии.

Швыдченко не занял призовое место, но он готов бороться за победу в следующем году. Победителем стал Артур Михайлов из Чувашии, второе место занял Илья Скурихин из Кирова, а третье - Луиза Бадреева из Казани. Организаторами конкурса выступили Общественный совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и ГИБДД России.

Фото: пресс-служба конкурса "Лучший водитель такси в России"