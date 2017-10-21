Видео: в ДТП загорелась легковушка с таксистом внутри

В Петербурге ночью произошла жуткая авария на проспекте Славы.

В Санкт-Петербурге столкнулись автомобиль такси с маршруткой в Купчине, в результате чего легковушка сгорела.

Страшное ДТП произошло ньчью 21 октября в Купчине около дома №30 по проспекту Славы, об аварии сообщили очевидцы и опубликовали фото в социальную сеть. Известно, что автомобиль Volkswagen Polo на высокой скорости влетел в припаркованную маршрутку ПАЗ. После столкновения автомобиль загорелся. В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что на место происшествия вскоре прибыли пожарные. Информации о пострадавших на тот момент не было, однако в такой аварии обойтись без жертв сложно.

Свидетели отмечают, что за рулем легковушкой находился мужчина-таксист, который по всей видимости уснул. Удалось ли ему выбраться из пылающей машины, неизвестно.

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