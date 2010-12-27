ТРЦ "Константиновский" в Пушкине закрыт по решению суда

Городская прокуратура потребовала закрытия торгового пространства.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга подала иск о приостановлении работы торгового центра "Константиновский". Причиной закрытия ТРЦ является несоблюдение требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно решению суда, торговый центр остановит работу до полного устранения всех выявленных нарушений. Здание на Полковской улице посетили судебные приставы. Приставы потребовали от арендаторов торгового центра освободить помещение. Из здания были вывезены товары и личные вещи, после чего двери комплекса опечатали.

Напомним, что после трагедии в г. Кемерово, по всей стране начались проверки торгово-развлекательных комплексов на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. В Санкт-Петербурге и Ленобласти проверили более 80 торгово-развлекательных комплексов. Проверку не прошли около 14 торговых центров Петербурга. Материалы по ним переданы в суд. Так, по результатам проверки был закрыт торговый центр "Питерлэнд", который был вновь открыт через пару дней.

Фото: Piter.tv