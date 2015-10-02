Выходные порадуют яркими мероприятиями: танцевальными шоу, цирковыми представлениями, громкими премьерами, международными концертами и квестами на тематику из любимых фильмов. Если не знаешь, куда сходить на выходных, смотри наш «Топ-5 мероприятий выходных в Петербурге».

В субботу и воскресенье петербуржцев ожидает яркое мероприятие – цирковое шоу братьев Запашных «Эмоции и…». Если вы давно думали, как провести уик-энд и не знали, куда сходить, чтобы получить заряд положительных эмоций и яркие впечатления, то приходите в цирк на Фонтанке. Зрелищные трюки, смертельно опасные номера, хищные животные и самые знаменитые дрессировщики в России, братья Запашные ждут вас на своем шоу «Эмоции и…».

Выходные запомнятся надолго, если вы попадете на знаменитое шоу «Фавориты Луны. Поцелуй». В пятницу и в субботу «Ленинград-центр» приглашает всех ценителей тонкого искусства окунуться в удивительный мир, граничащий между Землей и космосом. В этом зрелищном шоу даже самый искушенный зритель сможет найти что-то свое. Ведь «Фавориты Луны» - это гармоничное сочетание эротичных и классических танцев, акробатических номеров, гимнастических трюков и даже музыкальных номеров разных эпох. Это шоу пугает и удивляет, восхищает и умиляет. Но никогда не оставляет равнодушным!

Если ты проснулся в субботу и не знаешь, куда сегодня сходить, то подумай о классике на современный лад. Произведение «Мастер и Маргарита» создателям одноименного мюзикла на Новой сцене ЛДМ удалось превратить в нечто новое. Это – чарующая сказка о любви в песенном жанре придает полюбившимся героям уникальный облик. Современные спецэффекты только усиливают восприятие каждой сцены. Бал Воланда превращается в сатанинское действие, в котором каждый зритель волей не волей чувствует себя гостем вечера. А распятие Иешуа на гигантском кресте никогда не было еще таким пугающим и взывающим к состраданию. Актерскому составу при этому удается на протяжении всего музыкального вечера оставлять у зрителя ощущение праздника.

Выходные в Петербурге всегда можно провести так, будто ты не только смотришь любимый сериал, но еще и участвуешь в нем. Так утверждают создатели квеста «Игры престолов», который пройдет и в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье. Название говорит само за себя. Каждый петербуржец и гость города может оказаться в Королевской гавани и продолжить таинственный путь полюбивших экранных персонажей любимого сериала «Игры престолов». Если ты искал, куда пойти в СПб в эти выходные, загляни в пространство I Locked.

Любителям классической музыки, хорового пения, концертов международного уровня и прогулкам по историческим местам Петербурга больше не надо гадать, чем заняться в выходные. Королевский Копенгагенский хор мальчиков приедет на выходные с двумя концертами. Участники училища имени Глинки создадут отличный тандем со своими коллегами из Дании. Потрясающий вечер лиричного и тонкого хорового пения в субботу состоится в Капелле. А в воскресенье продолжится в Исаакиевском соборе. Исторически памятное место, музей и собор, место для молитвы, которое в этот выходной превратиться еще и в концертную площадку, оставит приятные воспоминания об уик-энде.