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ТЦ "МЕГА" в Ленобласти угрожали заминировать
Сегодня, 10:50
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ТЦ "МЕГА" в Ленобласти угрожали заминировать

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Полицейские осмотрели два ТЦ и не обнаружили подозрительных устройств.

Накануне, 25 мая, на электронные почтовые ящики торговых центров "Мега" прислали письма с угрозами. Неизвестный сообщил о минировании. 

Сотрудники полиции осмотрели ТЦ "МЕГА Парнас" и "МЕГА Дыбенко" и прилегающую к ним территорию. Взрывчатки или подозрительных устройств не обнаружили. Отмечается, что эвакуацию сотрудников и посетителей решили не проводить.

Полицейские устанавливают личность отправившего сообщения. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Фото: Piter.tv 

Теги: ленобласть, мега дыбенко, мега парнас, тц мега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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