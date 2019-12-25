ТЦ "МЕГА" в Ленобласти угрожали заминировать

Накануне, 25 мая, на электронные почтовые ящики торговых центров "Мега" прислали письма с угрозами. Неизвестный сообщил о минировании.
Сотрудники полиции осмотрели ТЦ "МЕГА Парнас" и "МЕГА Дыбенко" и прилегающую к ним территорию. Взрывчатки или подозрительных устройств не обнаружили. Отмечается, что эвакуацию сотрудников и посетителей решили не проводить.
Полицейские устанавливают личность отправившего сообщения. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.
Фото: Piter.tv
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