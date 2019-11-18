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СМИ: уволен глава УВД на московском метрополитене

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Решение об этом было принято несколько дней назад.

Генерал-майор полиции Николай Савченко, возглавлявший УВД на московском метрополитене, уволен со службы. Приказ об увольнении появился в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС. Официальной информации пока не поступало. 

Глава УВД покинул пост из-за стрельбы на станции "Рязанский проспект". Инцидент случился 18 сентября. Полицейский Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать. Стрелка подозревали во взяточничестве. 

В результате происшествия один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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