СМИ: уволен глава УВД на московском метрополитене

Решение об этом было принято несколько дней назад.

Генерал-майор полиции Николай Савченко, возглавлявший УВД на московском метрополитене, уволен со службы. Приказ об увольнении появился в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС. Официальной информации пока не поступало.

Глава УВД покинул пост из-за стрельбы на станции "Рязанский проспект". Инцидент случился 18 сентября. Полицейский Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать. Стрелка подозревали во взяточничестве.

В результате происшествия один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.