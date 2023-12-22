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Спектакль "Свободная любовь"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Свободная любовь"

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В ДК "Выборгский" 25 марта покажут комедию. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Жителям Петербурга предлагают посмотреть спектакль "Свободная любовь" от театральной компании La Театр. Постановка заставит задуматься о том, что важнее всего в нашей жизни... 

Слепой юноша по имени Дон, покинувший родной дом ради мечты стать музыкантом, и яркая актриса Джил становятся случайными соседями в съёмной квартире. Судьба сводит эмоциональную и легкомысленную девушку с целеустремленным молодым человеком. Отношения героев развиваются настолько стремительно, что за каких-то несколько часов они переживают маленькую жизнь со всеми страстями, громкими признаниями, ревностью, слезами и расставаниями. Чем же закончится эта история? 

Фото: la-teatr.ru

Теги: свободная любовь, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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