В ДК "Выборгский" 25 марта покажут комедию. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Жителям Петербурга предлагают посмотреть спектакль "Свободная любовь" от театральной компании La Театр. Постановка заставит задуматься о том, что важнее всего в нашей жизни...

Слепой юноша по имени Дон, покинувший родной дом ради мечты стать музыкантом, и яркая актриса Джил становятся случайными соседями в съёмной квартире. Судьба сводит эмоциональную и легкомысленную девушку с целеустремленным молодым человеком. Отношения героев развиваются настолько стремительно, что за каких-то несколько часов они переживают маленькую жизнь со всеми страстями, громкими признаниями, ревностью, слезами и расставаниями. Чем же закончится эта история?

Фото: la-teatr.ru